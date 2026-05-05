Депутат Милонов прокомментировал создание игорной зоны в Республике Алтай

Депутат Виталий Милонов высказал мнение о создании шестой игорной зоны в России — в Республике Алтай.

«Республика Алтай сейчас – одна из самых динамично развивающихся территорий в плане новой территории туристической привлекательности. Понятно, что средства на создание инфраструктуры нужны огромные, и инвестиционные средства не всегда покрывают все затраты.

То, что предложили сделать игорную зону, я могу сказать так – у нас эти игорные зоны, к счастью, не разрослись до безумных размеров и в Краснодарском крае, ещё где-то существуют достаточно скромно. Я надеюсь, что никакого Лас-Вегаса в Республике Алтай не будет. Ну, один, два, три объекта казино.

Лично я к казино отношусь ужасно, считаю, что это деньги безблагодатные. С другой стороны, это некое наказание за алчность человеческую, некая кара. Казино всегда выигрывают деньги, и логика существования казино подразумевает, что так или иначе, несмотря на какие-то мелкие выигрыши, ты всегда проиграешь глобально.

Кто идёт играть в казино – люди, стремящиеся к лёгкой наживе не через свой труд, а через какую-то удачу. Ну их вот наказывают. Они хотят обмануть бога, но не получается, в результате они страдают», – приводит слова Милонова «Газета.ru».