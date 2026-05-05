Эксперты назвали явного фаворита гонки бомбардиров РПЛ за два тура до финиша

В РПЛ осталось сыграть два тура. В гонке бомбардиров практически всё ясно, считают букмекеры. Явный фаворит на звание лучшего снайпера — колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба, на счету которого 16 голов. Поставить на то, что южноамериканец удержит своё лидерство, можно с мизерным коэффициентом 1.01.

Главные преследователи колумбийца — его одноклубник Эдуард Сперцян и футболист «Локомотива» Алексей Батраков. Каждый из них имеет на своём счету 13 голов. Сделать ставку на то, что один из них опередит Кордобу за оставшееся до конца чемпионата время, можно с котировкой 20.00. Это не более 5% вероятности.