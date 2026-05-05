Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Коэффициенты на выход «Локомотива» в финал плей-офф КХЛ обрушились после спасения в Омске

Коэффициенты на выход «Локомотива» в финал плей-офф КХЛ обрушились после спасения в Омске
Комментарии

«Локомотив» совершил чудесное спасение в шестом матче полуфинала плей-офф КХЛ против «Авангарда». Ярославцы уступали 2-3 в серии и 0:2 за 34 секунды до финальной сирены, но за это время сумели забросить две шайбы, а в овертайме дожали соперника. Теперь команды сыграют решающий, седьмой матч 6 мая на льду «Локо».

Букмекеры отреагировали на такое спасение. Коэффициент на проход железнодорожников в финал после победы в Омске резко снизился — с 3.90 до 1.75. В то же время на то, что в решающей серии сыграют «ястребы», можно поставить за 2.07.

Победитель этой пары в финале Кубка Гагарина встретится с казанским «Ак Барсом».

Материалы по теме
Капризов после 6:9 от «Колорадо» Ничушкина и триумф «Югры» в ВХЛ
Капризов после 6:9 от «Колорадо» Ничушкина и триумф «Югры» в ВХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android