Коэффициенты на выход «Локомотива» в финал плей-офф КХЛ обрушились после спасения в Омске

«Локомотив» совершил чудесное спасение в шестом матче полуфинала плей-офф КХЛ против «Авангарда». Ярославцы уступали 2-3 в серии и 0:2 за 34 секунды до финальной сирены, но за это время сумели забросить две шайбы, а в овертайме дожали соперника. Теперь команды сыграют решающий, седьмой матч 6 мая на льду «Локо».

Букмекеры отреагировали на такое спасение. Коэффициент на проход железнодорожников в финал после победы в Омске резко снизился — с 3.90 до 1.75. В то же время на то, что в решающей серии сыграют «ястребы», можно поставить за 2.07.

Победитель этой пары в финале Кубка Гагарина встретится с казанским «Ак Барсом».