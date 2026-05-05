Эксперты назвали шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после осечки «Манчестер Сити»

В АПЛ вчера состоялся матч, результат которого может повлиять на расклад сил в чемпионской гонке. «Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Эвертоном» (3:3). Причём команда Хосепа Гвардиолы уступала 1:3 за 10 минут до конца матча и сумела сравнять счёт на седьмой добавленной минуте.

Теперь «горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на пять очков, но имеют игру в запасе. «Канонирам» осталось сыграть три матча, «Сити» — четыре.

Букмекеры оценивают шансы команды Микеля Артеты удержать лидерство коэффициентом 1.20, это примерно 78% вероятности. Поставить на чемпионство «Ман Сити» можно за 4.50 (около 22%).

