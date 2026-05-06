Стали известны шансы «ПСЖ» выбить «Баварию» из Лиги чемпионов

6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой игре французский клуб добился победы — 5:4.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.73, а победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 4.02. Ничейный исход можно найти в линии за 4.83.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.21. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.25.

Проход парижан в финал идёт за 1.87, итоговый успех «Баварии» доступен за 2.02.