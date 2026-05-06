Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Назван фаворит дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

Назван фаворит дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России
Комментарии

6 мая состоится матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА. Игра финала Пути регионов пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 4.73, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Гол в каждом тайме оценён в 1.80.

Материалы по теме
Матч недели в Лиге чемпионов! «Бавария» — «ПСЖ»: Матвей Сафонов сделает выводы
Матч недели в Лиге чемпионов! «Бавария» — «ПСЖ»: Матвей Сафонов сделает выводы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android