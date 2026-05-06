Назван фаворит дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

6 мая состоится матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА. Игра финала Пути регионов пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 4.73, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Гол в каждом тайме оценён в 1.80.