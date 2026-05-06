«Арсенал» победил «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов. Сыграл коэффициент 7.00

«Арсенал» выиграл ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 у «Атлетико» со счётом 1:0. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На 45-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «канониров» Букайо Сака.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» закончился со счётом 1:1. Лондонцы вышли в финал Лиги чемпионов.

Ставки на победу «Арсенала» принимались с коэффициентом 1.63: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1630 рублей. Успех «Атлетико» оценивался в 5.68, ничья — в 4.13.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.95, на «обе забьют — нет» — 1.98. Точный счёт 1:0 в пользу английского клуба шёл за 7.00.