«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.80.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» этой весной расхвален. Играет ярко, интересно, разнообразно. Но три поражения у «Спартака» этой весной. Три поражения: только что проиграли «Крыльям», до этого — «Краснодару», до этого — «Зениту». Но никто Карседо сейчас не критикует, прекрасно понимая и отдавая отчёт в том, что Карседо должен выиграть трофей. Вот и ЦСКА такой хромающий на две ноги, весь переломанный, весь с изменениями.

В этом сезоне команды два раза уже играли друг с другом, обменялись победами. 1:0 «Спартак» выиграл дома, 2:3 проиграл на выезде. Сейчас неожиданно, а для кого-то ожидаемо, ЦСКА взял и за два дня до игры поменял тренера.

ЦСКА — не рефлексирующая команда, не склонная к каким-то паническим решениям. Может быть, ЦСКА внутренне соберётся. Может быть, Игорь Акинфеев будет «главным тренером» команды, даст установку, произнесёт такие важные, нужные слова, что армейская молодёжь, армейский состав опять побежит, поскачет, как это было с ЦСКА осенью. В отдельно взятом матче, тем более в дерби, может произойти всё что угодно.

На мой взгляд, здесь большого фаворита быть не должно и просто не может быть. 51 на 49 в пользу «Спартака» только потому, что он играет дома. Я жду обмен забитыми мячами. Я жду, что атака «Спартака» будет превалировать над обороной. Оборона ЦСКА точно не самая надёжная этой весной, но у ЦСКА очень быстрые игроки. Там тоже есть кому забивать. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Спартак» — ЦСКА. Поздно пить «Боржоми»
