«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на дерби в Кубке России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 1.79.

«То, что происходит в ЦСКА, в чём-то напоминает прошлый сезон «Спартака», когда пошли резкие решения и смена тренера. Сейчас похожая ситуация: Челестини ещё недавно хвалили, чуть ли не на руках носили, а теперь уже убрали. Это, к сожалению, типичная история для нашего футбола — быстрые решения, давление результата, и тренер всегда крайний. Назначают друзья, братья, родственники, ещё кто-то, и потом все удивляются, почему нет стабильности.

На этом фоне «Спартак» выглядит фаворитом, особенно дома. Но при этом матч может получиться открытым и довольно зрелищным. ЦСКА уже особо нечего терять, они могут играть раскрепощённо, рисковать и идти вперёд. «Спартак» тоже не в той ситуации, где можно закрываться и играть от счёта, потому что сезон уже такой, что больших задач, по сути, не осталось.

Поэтому думаю, что голы здесь точно будут. Это невозможно, чтобы в такой игре вообще ничего не случилось. Будет борьба, эмоции, ошибки и моменты, а в дерби это всё всегда удваивается. Вижу что-то вроде 2:1 или даже 3:2 в пользу «Спартака». Потому что дома, при своих болельщиках, они должны выглядеть чуть сильнее и за счёт индивидуального мастерства дожать этот матч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».