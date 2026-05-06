«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.

«Здесь, конечно, всё непредсказуемо. «Спартак» в последнем матче чемпионата проиграл «Крыльям Советов», хотя команда борется за третье место, так терять очки — это, конечно, не очень хорошо выглядит. ЦСКА тоже подходит не в лучшем состоянии — последнюю встречу с «Зенитом» они проиграли, там «Зенит», если честно, достаточно спокойно победил.

В принципе, «Спартак» и ЦСКА сейчас в похожей ситуации — обе команды нестабильны, у обеих есть свои проблемы. Но надо понимать, что это дерби, для меня это главный матч нашей страны. Здесь уже не так важно, что было до этого— это Кубок, принципиальное противостояние, большой интерес, полный стадион и мощная атмосфера. На такие игры команды должны собираться отдельно.

«Спартак» сыграет у себя, в родных стенах, за счёт этого я бы отдал небольшое предпочтение именно хозяевам. Красно-белые, даже несмотря на поражение от «Крыльев», в целом выглядят чуть получше. У ЦСКА в последних матчах слишком много неудач, только уволили главного тренера, это тоже не может не давить на игроков.

При этом лёгкой игры для «Спартака» точно не будет. ЦСКА на дерби соберётся, игроки будут биться. Матч, думаю, получится равным. Но всё-таки дома у «Спартака» должно быть небольшое преимущество. В такой игре один момент может решить очень многое, здесь чуть больше верю в хозяев — они должны дожать и пройти дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».