«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» и ТМ 5.5 за 2.14.

«То, что было, уже история. 5:4 для полуфинала — это рекорд, такое вряд ли может повториться в ответной встрече. Ставки очень высоки. Как правило, после таких суперрезультативных первых матчей в ответных встречах футбол получается менее ярким. Сейчас будет чуть больше внимания обороне, чуть больше концентрации в обороне. Впереди есть исполнители, которые один в один могут любой момент превратить в забитый мяч.

Мне «Бавария» очень нравится. Это просто потрясающий уровень энергетики, который команда даёт в каждом матче. На мой взгляд, «Бавария» точно не уступает Парижу. Команда из Германии идёт явным фаворитом перед ответным матчем.

Первая мысль была поставить «низ» в этом матче. На «низ» с нормальным коэффициентом идёт ТМ 4.5. Можно сыграть меньше 4. Я бы крутил вокруг этого варианта, но слишком много забили в первом матче. Слишком много. В целом по матчу возьму победу «Баварии», мне нравится. Как основной прогноз — победа «Баварии» и ТМ 5.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».