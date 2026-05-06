«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» и ТМ 5.5 за 2.14.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«То, что было, уже история. 5:4 для полуфинала — это рекорд, такое вряд ли может повториться в ответной встрече. Ставки очень высоки. Как правило, после таких суперрезультативных первых матчей в ответных встречах футбол получается менее ярким. Сейчас будет чуть больше внимания обороне, чуть больше концентрации в обороне. Впереди есть исполнители, которые один в один могут любой момент превратить в забитый мяч.

Мне «Бавария» очень нравится. Это просто потрясающий уровень энергетики, который команда даёт в каждом матче. На мой взгляд, «Бавария» точно не уступает Парижу. Команда из Германии идёт явным фаворитом перед ответным матчем.

Первая мысль была поставить «низ» в этом матче. На «низ» с нормальным коэффициентом идёт ТМ 4.5. Можно сыграть меньше 4. Я бы крутил вокруг этого варианта, но слишком много забили в первом матче. Слишком много. В целом по матчу возьму победу «Баварии», мне нравится. Как основной прогноз — победа «Баварии» и ТМ 5.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

