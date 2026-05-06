«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Сергея Игнашевича на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: проход «ПСЖ» за 1.85.

«Досрочный финал ЛЧ оправдывает все ожидания. Команды не отказываются от стиля в угоду результату и радуют болельщиков открытой игрой.

Нет сомнений, что «Бавария» продолжит душить «ПСЖ» на чужой половине поля и больше владеть мячом. Как показал матч «Баварии» с «Реалом», мюнхенцы будут рисковать и оставлять своих центральных защитников почти наедине с быстрыми форвардами парижан. Игра вновь может получиться открытой с множеством голевых моментов у обеих команд.

Тем не менее минимальное преимущество парижан может оказаться решающим в противостоянии двух равных по силе клубов», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».