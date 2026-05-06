«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Мюнхене
Известный футболист и тренер Александр Мостовой дал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» за 1.70.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фантастический первый матч получился, конечно. Думал, будет что-то вроде 2:2, а в итоге увидели 5:4 — просто сумасшедший футбол. Кто-то говорит, что команды плохо сыграли в обороне, но можно сколько угодно обсуждать защиту, а на табло девять мячей — и это уже говорит само за себя. Такие игры запоминаются, потому что там есть эмоции, скорость, моменты, всё это на пределе.

Теперь ответный матч, здесь может быть совсем другая история. Всё-таки после таких игр команды иногда начинают действовать аккуратнее, понимая цену ошибки. Но при этом потенциал в атаке у обеих сторон огромный, полностью закрываться никто не будет. Поэтому голы, думаю, снова будут, просто, может быть, уже не в таком количестве. Первый мяч здесь точно очень многое может поменять.

«Бавария» играет дома, это даёт им небольшое преимущество. Немцы на своём поле обычно играют очень агрессивно, с давлением и быстрым переходом в атаку. Поэтому, скорее всего, именно они будут вести игру и пытаться забить первыми. Полагаю, матч получится результативным, но не таким безумным, как первый. Вижу что-то вроде 2:1 или 3:2 в пользу «Баварии». Потому что фактор своего поля и общий баланс всё-таки немного на их стороне», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

