«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Михаила Моссаковского на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» по ударам в створ с форой (-2.5) за 1.90.

«Главная вывеска этой недели в европейском футболе и матч, который, конечно, достоин финала. Уже первая игра показала, насколько ярким может быть это противостояние. И, честно говоря, кто бы ни вышел из этой пары дальше, финал вряд ли получится настолько же открытым и атакующим. Здесь же мы готовимся именно к футбольному празднику. К этому матчу серьёзно готовился и Париж. Лидерам дали отдых: отдыхал Хвича, который выдал потрясающую игру в первом матче, отдыхал и Матвей Сафонов, который, как ожидается, выйдет в старте в Мюнхене.

Мне кажется, что общий рисунок ответной встречи будет похож на то, что мы уже увидели в Париже. «Бавария» снова постарается владеть инициативой и территорией, а «ПСЖ» будет искать пространство для быстрых контратак. В первой игре это работало практически идеально. При этом я не думаю, что ответная встреча получится настолько же результативной. Скорее наоборот, футбол будет чуть более сдержанным. Париж потерял Хакими, и это, конечно, серьёзная проблема, потому что его будет не хватать и в атаке, и в обороне. У «Баварии» не сыграет Гнабри, но всё-таки потеря Хакими для французской команды выглядит более чувствительной.

Именно поэтому мне кажется, что преимущество «Баварии» должно вылиться в том числе и в статистику. Немцам нужно отыгрывать отставание в один мяч, они играют дома, и даже в Париже владели преимуществом. Думаю, в Мюнхене давление будет ещё сильнее. Очень многое будет зависеть от Матвея Сафонова и от того, насколько организованно сыграет оборона «ПСЖ». Поэтому я бы обратил внимание именно на статистику ударов в створ. В первой игре «Бавария» уже пробила фору по этому показателю. И сейчас вариант с победой «Баварии» по ударам в створ с форой (-2.5) выглядит очень интересно. Коэффициент на такой вариант, на мой взгляд, вполне оправдан», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».