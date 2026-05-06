«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Анатолия Катрича на игру Лиги чемпионов 6 мая

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 1.68.

«Первый полуфинал подарил нам безумие — 5:4. Субботний отдых основы только раззадорил обе атаки: «Бавария» накрутила 116 мячей за сезон и забивает дома по 3.33 за матч, а «ПСЖ» кладёт 2.27 гола в среднем в ЛЧ. Сейчас перед нами лучшие версии команд: невероятная реализация и лихая импровизация в атаке. Нойер и Сафонов после выходных вряд ли будут в тонусе с первых минут. Обе команды уже оформили свои чемпионства, поэтому психологически раскованы. Ждать раскачки полчаса не в их стиле — матч начнётся с того же бешеного темпа, что и в Париже. Третий тайм подряд атаки будут мутузить друг друга без разведки», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».