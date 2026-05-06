«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 3.80.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Похоже, у «Авангарда» сели батарейки. Тренерский штаб омской команды всю регулярку и плей-офф пытался выезжать на сильных сторонах своих главных звёзд. Но оказалось, что невозможно на безупречном уровне провести все семь матчей с соперником уровня «Локомотива». Чем дальше – тем больше ошибок порождает физическая и ментальная усталость лидеров. Потому «ястребы», ведя 2:0 за 40 секунд до конца третьего периода, в понедельник позволили чемпионам не только отыграться, но и победить в овертайме.

А свежей крови «Авангарду» взять неоткуда. Дублёров высокого уровня надо было наигрывать весь сезон. Похоже, омский клуб своими руками отдаст этот полуфинал. У ярославцев после невероятного спасения в шестой игре явное психологическое преимущество. У ярославцев больше сил. У ярославцев шире кадровый выбор. Наконец, не все лидеры «Локомотива» играли в серии в полную силу. И вполне могут выйти из тени в самый нужный момент. Победа хозяев с тоталом больше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» — «Авангард», седьмой матч. Развязка, достойная финала
