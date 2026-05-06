«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на седьмой матч серии Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Седьмой матч, которого ждали все хоккейные болельщики на континенте целых три раунда. «Локомотив», кажется, делает невозможное и вытаскивает противостояние в седьмую встречу, которая к тому же пройдёт ещё и на площадке Ярославля. «Авангард» был в шаге от попадания в финал Кубка Гагарина, но за последние 40 секунд шестой встречи упустил преимущество в две шайбы.

Психологически коллектив Ги Буше не расклеился, он, наоборот, смог продемонстрировать сплочённость и умение возвращаться даже в такие тяжёлые матчи. Но бросок Рафикова от синей застал всех омичей врасплох. Самое настоящее горе сочилось из всех щелей домашней арены «Авангарда». Как бы это самое горе не стало предзнаменованием поражения в серии в целом. Тем более что «Локомотив» действительно почувствовал свою силу.

В дуэли двух канадских специалистов пока ничья, но их опыт и моральная выдержка помогут подвести свои команды в хорошем состоянии к седьмому матчу серии. Третий год подряд «Локомотив» и «Авангард» будут определять сильнейшего в седьмом матче. Правда, на этот раз не в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина, а в полуфинале, где на кону стоит чуть больше, чем в раунде предыдущем. Прогнозирую, что в этом шайб будет заброшено мало. Никто рисковать лишний раз не захочет», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

