«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ 6 мая

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.73.

«Антону Гофману и Виктору Бирину, главным арбитрам шестой встречи полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Авангардом», повезло, что в Омске во втором овертайме выиграли именно гости. Иначе громкого скандала было бы не избежать. В конце первого дополнительного периода словацкий нападающий «Локомотива» Рихард Паник владел шайбой в чужой зоне и получил удар локтем в голову от Александра Волкова. Паник долго лежал на льду, но удаления так и не последовало.

Понятно, что в овертайме кубкового матча судьи позволяют чуть больше, но удар Волкова — это перебор. Это пять минут штрафа вне зависимости от того, регулярка это или плей-офф. Вот только арбитры даже не стали смотреть повтор, хотя такая опция есть. И в следующей же смене удалили игрока «Локомотива» Фрейза — абсолютно заслуженно, но осадок-то остался. Вряд ли кто-то будет упрекать арбитров в предвзятости — в этой серии они ошибались и в пользу «Локомотива».

Вот только сложно понять, почему они отказались от помощи «военной комнаты» — порой игра задерживается даже из-за самых очевидных моментов, когда судьи хотят перестраховаться. Тут же возникло ощущение, что они просто побоялись оставлять хозяев в меньшинстве во второй раз за овертайм. Ставлю на то, что ярославцы уже не отдадут серию, отыгравшись с 1-3 — итоговая победа в матче будет за командой Боба Хартли», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».