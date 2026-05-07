Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» победил ЦСКА в Кубке России. Сыграл коэффициент 7.00

«Спартак» победил ЦСКА в Кубке России. Сыграл коэффициент 7.00
Комментарии

«Спартак» выиграл у ЦСКА финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Материалы по теме
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео

Единственный мяч забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов на 10-й минуте. На 68-й минуте Кирилл Левников отменил красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову после просмотра VAR.

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 1.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1750 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 4.73, ничья — в 3.85.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.85, на «обе забьют — нет» — 1.95. Точный счёт 1:0 в пользу красно-белых оценивался в 7.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android