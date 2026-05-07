«Спартак» победил ЦСКА в Кубке России. Сыграл коэффициент 7.00

«Спартак» выиграл у ЦСКА финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Единственный мяч забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов на 10-й минуте. На 68-й минуте Кирилл Левников отменил красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову после просмотра VAR.

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

