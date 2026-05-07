Матвей Сафонов помог «ПСЖ» выйти в финал Лиги чемпионов. Сыграл коэффициент 8.00

Матвей Сафонов помог «ПСЖ» выйти в финал Лиги чемпионов. Сыграл коэффициент 8.00
Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» и закончилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил надающий парижан Усман Дембеле на третьей минуте. В конце встречи на 90+4-й минуте форвард «Баварии» Гарри Кейн сравнял счёт.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал пять сейвов. Первый матч завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

Таким образом, парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.83: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4830 рублей. Успех «ПСЖ» оценивался в 4.02, победа «Баварии» — в 1.73.

На «обе забьют» давали 1.25, на тотал меньше 2.5 гола — 4.30, а точный счёт 1:1 — 8.00.

