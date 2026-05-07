«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка России
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 3.50.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Динамо М
Москва
«Краснодар» обыграет «Динамо» с форой (-1,5). «Краснодар» меня очень впечатлил, я сейчас был на их матче с «Акроном». Они взламывали закрытый «Акрон», а «Динамо» даёт больше пространства и свободы.
Дома в Кубке при своих трибунах «Краснодар» сыграет очень уверенно — думаю, у «Динамо» нет шансов. Берем ставку на «Краснодар» с (-1,5) в основное время.
И я возьму вторую ставку на дубль в матче. Это может быть и Сперцян, и Кордоба, и даже Тюкавин», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
