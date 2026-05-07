«Краснодар» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на игру Кубка России

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва.

«Почти месяц назад в Москве команды провели первый матч финала, и вот теперь ответный матч, в Краснодаре. Южане в Москве решили поставленную задачу — не проиграли, причём нужно отметить, что играли они далеко не оптимальным составом, потому как готовились к важнейшему поединку Премьер-Лиги против питерского «Зенита».

Сейчас матч с «Зенитом» уже позади и краснодарцы в хорошем настроении подходят к предстоящей игре с «Динамо». Кстати, этим командам предстоят два матча меньше чем за неделю. Сначала в Кубке (7 мая в Краснодаре), а затем в чемпионате (11 мая в Москве).

Для «Краснодара» столичный клуб весьма удобный соперник. Из десяти последних игр москвичи выиграли лишь один раз. И то это был матч Зимнего Кубка РПЛ. Учитывая, что «Краснодар» выставит оптимальный состав, моя ставка на победу «Краснодара», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».