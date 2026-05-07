Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Павла Погребняка на финал Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Павла Погребняка на финал Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.03.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первую игру команды завершили вничью — 0:0. Положительный результат для «Краснодара» на выезде. «Быки» на правильном пути к двум трофеям в этом сезоне. В прошлой игре обыграли «Акрон» в гостях — 1:0. Накопилась усталость основных игроков, и будет интересно, как с этой проблемой справится тренерский штаб «Краснодара». На своём стадионе уступать нельзя, а болельщики ждут трофея.

У «Динамо» очередной неудачный сезон: команда болтается в середине турнирной таблицы. Но вот предоставился шанс выйти в Суперфинал Кубка России. К сожалению, не смогли открыть счёт в первом матче дома, и теперь придётся биться на выезде, где преимущество у «Краснодара». Из положительного: в прошлом матче сыграли 1:1 с «Локомотивом» и отдыха было больше, чем у хозяев.

Но даже при этом факторе «Краснодар» всё равно выглядит поувереннее. Моя ставка — победа «Краснодара» в основное время с коэффициентом 2.03», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо» Москва. Матч жизни Ролана Гусева
«Краснодар» — «Динамо» Москва. Матч жизни Ролана Гусева
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android