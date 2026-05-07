«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Павла Погребняка на финал Пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

«Первую игру команды завершили вничью — 0:0. Положительный результат для «Краснодара» на выезде. «Быки» на правильном пути к двум трофеям в этом сезоне. В прошлой игре обыграли «Акрон» в гостях — 1:0. Накопилась усталость основных игроков, и будет интересно, как с этой проблемой справится тренерский штаб «Краснодара». На своём стадионе уступать нельзя, а болельщики ждут трофея.

У «Динамо» очередной неудачный сезон: команда болтается в середине турнирной таблицы. Но вот предоставился шанс выйти в Суперфинал Кубка России. К сожалению, не смогли открыть счёт в первом матче дома, и теперь придётся биться на выезде, где преимущество у «Краснодара». Из положительного: в прошлом матче сыграли 1:1 с «Локомотивом» и отдыха было больше, чем у хозяев.

Но даже при этом факторе «Краснодар» всё равно выглядит поувереннее. Моя ставка — победа «Краснодара» в основное время с коэффициентом 2.03», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».