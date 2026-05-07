Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Анатолия Катрича на матч Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Анатолия Катрича на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 3.45.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» грезит «золотым« дублем, именно это давление может сыграть с «быками» злую шутку. Южане находятся в цейтноте: через три дня их ждёт решающий матч за чемпионство с тем же «Динамо», которое сможет ротировать состав. Мурад Мусаев наверняка снова прибегнет к ротации, как это было в первой кубковой игре (0:0). «Динамо» же этот сезон может спасти только Кубок. Команда Ролана Гусева наконец обрела баланс и дисциплину, особенно на стандартах. Восьмое место в РПЛ — провал, поэтому бело-голубые выложатся на 200%. Тюкавин и компания получат шанс наказать соперника в фирменных контратаках. Историческая возможность спасти сезон превращает «Динамо» в фаворита», — приводит слова Катрича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо» Москва. Матч жизни Ролана Гусева
«Краснодар» — «Динамо» Москва. Матч жизни Ролана Гусева
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android