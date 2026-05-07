«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Анатолия Катрича на матч Пути РПЛ Кубка России

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 3.45.

«Краснодар» грезит «золотым« дублем, именно это давление может сыграть с «быками» злую шутку. Южане находятся в цейтноте: через три дня их ждёт решающий матч за чемпионство с тем же «Динамо», которое сможет ротировать состав. Мурад Мусаев наверняка снова прибегнет к ротации, как это было в первой кубковой игре (0:0). «Динамо» же этот сезон может спасти только Кубок. Команда Ролана Гусева наконец обрела баланс и дисциплину, особенно на стандартах. Восьмое место в РПЛ — провал, поэтому бело-голубые выложатся на 200%. Тюкавин и компания получат шанс наказать соперника в фирменных контратаках. Историческая возможность спасти сезон превращает «Динамо» в фаворита», — приводит слова Катрича «РБ Спорт».