«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на встречу Кубка России

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ничья или победа «Краснодара» в один мяч за 1.86.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последнее время «Краснодар» против московского «Динамо» — это чуть ли не символическое противостояние. «Краснодар» стал чемпионом, обыграв «Динамо». Потом ещё были противостояния, поэтому, конечно, много всего накопилось. И сейчас они снова играют в Кубке, где тоже своя история, свои нервы и своя цена ошибки.

Первая игра закончилась 0:0, но теперь матч в Краснодаре. Поэтому «Краснодар», конечно, имея ещё в запасе игру в чемпионате, всё равно должен думать о победе. Кубок — это Кубок, его тоже нужно брать всерьёз, потому что трофей есть трофей. У «Краснодара» всё в порядке, Кордоба забивает, команда в хорошем состоянии, дома они будут чувствовать себя увереннее и наверняка постараются сразу забрать инициативу.

С другой стороны, «Динамо» тоже может зацепиться. Команда умеет играть такие матчи, терпеть и находить свои моменты, особенно когда соперник сам начинает нервничать. Думаю, что обе команды точно забьют. Здесь может быть 1:1 или 2:1 в пользу «Краснодара». Всё будет зависеть от реализации и от того, кто меньше ошибётся в ключевых эпизодах. И настрой здесь тоже будет очень важен. Ну а болеть буду за «Динамо», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

