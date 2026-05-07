«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Первый полуфинальный матч остался за «Ноттингем Форест» (1:0). Тем не менее, на мой взгляд, у «Астон Виллы» весьма неплохие шансы выйти в финал. Один мяч легко отыгрывается дома. Тем более что в личных встречах «Астон Вилла» дома в последнее время переигрывает «Ноттингем Форест» чаще в два гола.

Правда, в последних играх «Астон Вилла» выглядит не так мощно, как раньше. В двух последних играх чемпионата забит всего один гол. Видимо, существуют какие-то сложности с атакой. А вот «Ноттингем Форест» в двух последних турах чемпионата смог отличиться 8 (!) раз. Думаю, что нас ждёт результативный поединок. В пяти последних очных матчах из шести играла ставка «обе забьют». Сыграет она и на этот раз», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».