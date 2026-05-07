«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинал Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест».

Ставка: проход «Ноттингема» за 1.72.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоялся на прошлой неделе. Первый тайм вышел скучным, хозяева побольше атаковали и даже пару моментов создали, но голов болельщики так и не увидели. После перерыва картина чуть изменилась, уже гости чаще оказывались у ворот соперника, но забить никак не могли, а вот «Ноттингем» в середине второго тайма заработал пенальти, который реализовал Крис Вуд. Этот гол принёс хозяевам минимальную победу.

В выходные обе команды играли в рамках АПЛ. «Астон Вилла» идёт в пятёрке, и даже поражение от борющегося за выживание «Тоттенхэма» её позиции, по сути, не пошатнуло, за три тура до финиша запас шесть очков. Поэтому в следующем сезоне команда из Бирмингема сыграет в Лиге чемпионов. «Ноттингем Форест» ведёт борьбу за выживание. В понедельник он уверенно обыграл «Челси» на выезде 3:1 и оторвался от опасной зоны на шесть баллов, что за три тура до финиша почти гарантия сохранения прописки в элите.

Обе команды по большому счёту свои задачи в концовке сезона в Англии уже выполнили и к ответной встрече в Бирмингеме подойдут во всеоружии. Но важный момент — «Астон Вилла» проиграла уже три матча подряд, и не сказать, что выглядела хотя бы неплохо в этих играх. «Ноттингем» на подъёме, он уже 10 матчей подряд не проигрывает, и, более того, одержал пять побед подряд», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

