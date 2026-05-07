«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: прогноз Александра Елагина на игру Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест».

Ставка: проход «Астон Виллы» за 2.10.

«В четверг вечером на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме пройдёт ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест». В первом матче, прошедшем в Ноттингеме в абсолютно равной борьбе, победу вырвали хозяева благодаря 11-метровому, назначенному за игру рукой защитника «вилланов» Люка Диня и чётко реализованному Крисом Вудом на 71-й минуте. То, что на поле не было фаворита, красноречиво подтверждают цифры: владение мячом 50-50, количество ударов (всего) 11:10 и количество ударов в створ 5:4 в пользу хозяев, а вот угловых подали больше гости — 7:5.

Унаи Эмери выходил в следующий раунд в пяти из шести полуфиналов Лиги Европы, в которых участвовал в качестве главного тренера. Кроме того, баск четырежды выигрывал Лигу Европы: трижды с «Севильей» (причём подряд — в 2014-2016 годах) и один раз с «Вильярреалом» (в 2021-м).

Унаи Эмери со своими командами очень успешно играет против «Ноттингем Форест» и ни разу не уступал «лесникам» в родных стенах. Однако результаты личных встреч Унаи Эмери и Витора Перейры не в пользу баска: три игры, две победы португальца (с «Вулверхэмптоном» 2:0 и «Ноттингемом» 1:0) и одна ничья (с «Ноттингемом» 1:1 в 32-м туре АПЛ нынешнего сезона). Все эти матчи «Астон Вилла» проводила в гостях. В текущем сезоне «вилланы» уже принимали «лесников» на своём поле в 20-м туре АПЛ (3 января) и победили 3:1. Но тогда «Ноттингем Форест» возглавлял Шон Дайч.

На сегодняшний день «Ноттингем Форест» не проигрывает 10 матчей подряд во всех турнирах, победив в пяти последних, в том числе 4 мая в Лондоне «Челси» 3:1. «Астон Вилла», напротив, в последних играх выступает крайне неудачно, уступив в трёх кряду. Но если в первых двух (с «Фулхэмом» и «Ноттингемом») — на выезде с одинаковым счётом 0:1, то в третьей — на своём поле «Тоттенхэму» 1:2. Правда, после поражения от «Ноттингема» в Лиге Европы в матче со «шпорами» Эмери произвёл в стартовом составе семь замен, дав отдохнуть ведущим футболистам.

«Астон Вилла» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы великолепно выступает именно в родных стенах: шесть матчей — шесть побед с общим счётом 13:3 (четыре игры без пропущенных голов). Поэтому считаю, что им вполне по силам победить соперника и пройти в финал второго по силе еврокубка», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».