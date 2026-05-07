«Фрайбург» — «Брага»: прогноз Семёна Зигаева на ответный матч полуфинала Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Фрайбург» — «Брага».

Ставка: проход «Фрайбурга» за 2.12.

«Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Брагой» состоялся на прошлой неделе в Португалии. Уже на восьмой минуте юный Демир Тыкназ вывел хозяев вперёд, но гости довольно быстро отыгрались усилиями своего лидера Винченцо Грифо. «Брага» аккурат перед перерывом имела роскошный шанс выйти вперёд, но Родриго Саласар смазал пенальти. Второй тайм вышел менее событийным, всё катилось к результативной ничьей, но Марио Доржелес в компенсированное время принёс португальцам победу.

«Фрайбург» в минувшие выходные на своём поле принимал одного из аутсайдеров нынешнего сезона «Вольфсбург». Команды обменялись голами и свели матч к ничьей. Этот результат обостряет борьбу за последнюю еврокубковую путевку от Бундеслиги. «Брага» в чемпионате Португалии также сыграла 1:1 на своём поле с «Эшторилом», и вновь отличился Доржелес, но такая привычная четвёртая строчка вряд ли уже куда-то денется.

Обе команды мечтают о финале Лиги Европы. Для немцев это уже их лучший сезон в еврокубках, ну а португальцы однажды выходили в решающий матч, но там уступили соотечественникам из «Порту». «Фрайбург» играет дома, и там они хороши, да и ещё один шанс выйти в финал евротурнира может быть очень нескоро. Так что в этой паре поверю в немцев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».