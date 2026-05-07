«Страсбург» — «Райо Вальекано»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги конференций

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Страсбург» — «Райо Вальекано».

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.70.

«Матч, в котором интрига ещё сохраняется. Первая игра закончилась минимальной победой «Райо» 1:0, хотя голов там могло быть гораздо больше — и прежде всего в ворота «Страсбурга». «Райо» имел большое преимущество по xG, огромное преимущество по ударам 24:5 и 8:0 по ударам в створ. Поэтому «Страсбургу» ещё повезло, что команда ограничилась только одним пропущенным мячом. Но ответная игра пройдёт во Франции, и счёт первого матча оставляет хозяевам вполне хорошие шансы.

Думаю, здесь будет очень боевая игра. В первой встрече было восемь жёлтых карточек и 29 фолов, а ответный матч будет судить Иван Кружляк — в целом «верховой» арбитр. Его средние показатели — около 28 фолов и пяти жёлтых карточек за игру. Да, в последних 10 матчах цифры чуть скромнее, но здесь статус встречи должен сыграть свою роль. Это матч за выход в финал еврокубка, и такой контекст почти неизбежно добавляет нервов.

Если посмотреть плей-офф Лиги конференций, большинство матчей с участием «Страсбурга» и «Райо» давали «верх» по карточкам. У «Страсбурга» было восемь жёлтых в ответной игре с «Майнцем», пять в первом матче с «Риекой», плюс недавняя кубковая встреча с «Ниццей» тоже принесла пять предупреждений. У «Райо» в последних двух раундах тотал больше 4.5 жёлтой проходил в трёх из четырёх матчей. Поэтому здесь логично ждать минимум пять карточек, и именно эту отметку я бы рассматривал как основной вариант», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».