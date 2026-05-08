Названы шансы «Факела» вернуться в РПЛ сегодня

Матч 33-го тура Первой лиги России «Факел» — «СКА-Хабаровск» состоится на стадионе «Факел» в Воронеже 8 мая. Начало запланировано на 18:00 мск.

Воронежцам достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе прямую путёвку в элитный дивизион.

Букмекеры видят явным фаворитом «Факел». Сделать ставку на победу воронежцев в основное время можно примерно за 1.35. Ничья идёт в районе 4.30, а победа «СКА-Хабаровск» — около 8.80.

Если «Факел» не проиграет, зайдёт коэффициент 1.09 (89%).

При этом аналитики ждут «низовой» матч. Тотал меньше 2.5 мяча в разных линиях идёт примерно с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05.