«Факел» — «СКА-Хабаровск»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Факел» — «СКА-Хабаровск».

Ставка: забьёт только «Факел» за 1.94.

«Факел» в шаге от возвращения в элиту российского футбола, более того, команда из Воронежа может оба оставшихся матча проиграть, если «Урал» оступится хотя бы раз. Но сейчас «Факел» единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, хотя ещё недавно имел серьёзные проблемы с достижением результата. Воронежцы в четырёх турах подряд не могли одержать победу, набрав за это время всего два балла. В прошлом туре неудачная серия прервалась, команда Олега Василенко принимала на своем поле «Енисей», и пусть не без проблем, но довела дело до победы 2:0.

Хабаровский СКА в 2026 году стартовал с гостевой победы над «Чайкой» 3:1, но затем начались проблемы. Поражения сменяли ничьи и наоборот, хотя некоторые мирные исходы можно считать достижением. Например, дальневосточная команда отыгралась против «Родины», уступая 0:2, но безвыигрышная серия длится девять матчей. СКА падал всё ниже, хотя вылет хабаровчанам не грозил. Успех пришёл в прошлом туре, точнее, позже, уже в кабинетах. «Уфа» не смогла прилететь в Хабаровск по не зависящим от неё причинам, но руководство Первой лиги приняло решение засчитать уфимцам поражение за неявку.

Чтобы гарантировать себе возвращение в РПЛ по итогам ближайшей игры, «Факелу» надо не проиграть, и задача на своём поле при аншлаге не просто посильная, а кажется уже решённой. В гости едет команда из Хабаровска на матч, который для СКА уже значения не имеет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».