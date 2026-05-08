«Родина» — «Челябинск»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Родина» — «Челябинск».

Ставка: победа «Родины» и её тотал больше 1.5 за 1.78.

«Родина» на пороге исторического события, команда в одном шаге от выхода в элиту нашего футбола, хотя московская команда могла оказаться в РПЛ ещё в 2023 году. Тогда «Родина» играла в стыках против «Пари НН» и проиграла дома 0:3. В ответной встрече уже в середине первого тайма два мяча отыграла, но на большее их не хватило, и москвичи остались в Первой лиге. Сейчас «Родина» идёт на втором месте и опережает ближайшего преследователя на четыре балла за два тура до финиша, а значит, всё в руках команды из Москвы.

«Челябинск» впервые после ребрендинга в 2009 году, когда команда перестала называться «Зенитом», вышел во второй по силе дивизион нашего футбола. Для дебютанта существует одна задача — закрепиться в Первой лиге. Любая другая — это уже фантазия. Но поначалу «Челябинск» смотрелся здорово, шёл в лидерах, и, казалось, может проскочить сразу в РПЛ. Но по весне наступил серьёзный спад, девять матчей подряд команда Романа Пилипчука не могла победить и за это время набрала всего лишь пять очков. В прошлом туре уральцы неудачную серию прервали, обыграв на своем поле «Нефтехимик» — 2:0.

Сейчас «Челябинск» на девятой строчке, но даже до стыков уже 10 очков, поэтому сезон уже завершён, но в любом случае это хороший задел на будущее. «Родине» необходимо набрать в оставшихся двух турах два очка, чтобы не обращать внимания на конкурентов, и тогда москвичи официально попадут в РПЛ. Не думаю, что «Родина» будет откладывать решение задачи на последний тур, где предстоит непростой выезд в Тулу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».