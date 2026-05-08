«Баффало» — «Монреаль»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Баффало» — «Монреаль».

Ставка: ТМ 6 за 1.68.

«Баффало» выбежал на площадку заряженным и на высоких скоростях, полностью застав «Монреаль» врасплох. Гости, которые стартовали с удаления, ещё не отошли после первой серии, чуть недооценили ловкость соперника и быстро пропустили. Доун открыл счёт в первые пять минут, команда вела 2:0 к середине отрезка. Ник Судзуки оформил гол в раздевалку в большинстве за 44 секунды до конца первого периода. «Монреаль» весь матч смотрелся вторым номером, при этом доминировал на точке вбрасывания. К третьему периоду игра подуспокоилась и стала более вязкой, потому что Линди Раффу так было удобно. Также «Сэйбрз» смогли реализовать два большинства.

Мартен Сан-Луи сделает необходимые корректировки, включающие более грамотную игру у своих ворот и в обороне. В отличие от «Тампы», «клинки» всё время лезут на пятак и не боятся двигать шайбу. Им удалось протестировать вратаря «Монреаля» с разных сторон. Он не успевал передвигаться. Добеш провел свой не лучший матч и пропустил четыре гола на 16 бросков. «Баффало» оказывал большое давление на чешского голкипера.

У команды не было времени выдохнуть после седьмого матча первого раунда. Как ни крути, а выложились «Канадиенс» на полную катушку. Андрей Василевский доставил им массу хлопот. «Монреаль» в предыдущей серии не подпускал соперников так близко к своим воротам. Обращаем внимание, что три встречи из четырёх завершились в пределах шести голов со счётом 4:2. Две победы с таким итогом на стороне «Монреаля». Ещё один раз «Баффало» одержал домашнюю победу (5:3).

В первой игре второго раунда этой пары счёт получился 4:2. Учитывая погрешности «Монреаля», в пятницу команда улучшит игру в своей зоне, а Добеш подтянется. Соперники вполне смогут уложиться в привычные для них шесть голов, во что я и поверю», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».