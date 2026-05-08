«Анахайм» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Анахайм» — «Вегас».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.53.

«Одна из самых упрямых и прямолинейных пар не показывает яркого хоккея. У олдскульных профессионалов Джона Тортореллы («Вегас») и Джоэла Кенневилля («Анахайм») работа идёт сугубо на результат. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что первые два матча завершились в пределах четырех голов.

«Вегас» выглядел динамичнее в первой встрече, но «Анахайму» удавалось подавлять его всплески вплоть до третьего отрезка, в котором было заброшено три шайбы на двоих. «Утки» включились более агрессивно во втором матче, лучше очищая свой пятак и агрессивнее работая в зоне атаки. «Вегас» забегал в конце третьего периода при счете 0:2, но «Дакс» самоотверженно отработали в меньшинстве и здорово выбрасывали шайбу из зоны.

Повышенное количество удалений сыграло злую шутку с «рыцарями», которые из-за четырёх штрафов успели сделать лишь четыре броска, но выиграли 70% вбрасываний. Это, пожалуй, одна из сильнейших сторон «Вегаса». Команды хорошо держатся при игре «пять на пять». Лишь два гола в этой серии были забиты в пустые («Анахайм») и в большинстве («Вегас»). «Анахайм Дакс» были в шаге от первого «сухаря» в сезоне, но очередное меньшинство и гол Марка Стоуна за шесть секунд до сирены снова подпортили статистику.

Это будет долгая и упорная серия с постоянным перетягиванием каната. Гранды знают, чего хотят, будут выжимать из своих лидеров всё. «Анахайм» выиграл три домашних матча в плей-офф у «Эдмонтона», но «Вегас Голден Найтс» при Торторелле — совсем другая ягода. Работа на результат, поэтому вся продуктивность под контролем. Жду здесь максимум шесть заброшенных шайб», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».