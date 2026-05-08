Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: кто фаворит боя UFC 328
В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир UFC 328. Главным его событием станет бой, в котором чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев будет проводить свою первую защиту. Его соперник — третий номер рейтинга Шон Стрикленд. Начало боя запланировано на 6:30 мск.

Аналитики считают явным фаворитом Чимаева, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.11. Шансы Стрикленда оценили в 7.10. Ничья крайне маловероятна, на неё дают котировку 69.00.

Поставить на ТБ 3.5 раунда можно с котировкой 1.99. Обратный исход предлагают за 1.77.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

