Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: кто фаворит боя UFC 328

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир UFC 328. В одном из боёв основного карда в тяжёлом весе в октагон выйдет россиянин Александр Волков. Он сразится с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Начало поединка запланировано на 6:00 мск.

Аналитики считают фаворитом Волкова, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.50. Шансы Кортес-Акосты оценили в 2.66. Ничья крайне маловероятна, на неё дают котировку 56.00.

Поставить на ТБ 2.5 раунда можно с котировкой 1.38. Обратный исход предлагают за 2.90.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.