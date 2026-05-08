Законопроект о повышении целевых отчислений букмекеров до 10% рассмотрят в июне

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять к рассмотрению законопроект КПРФ об увеличении целевых отчислений букмекеров на поддержку спорта.

Профильный комитет предложил Совету Госдумы назначить его ответственным за законопроект и включить документ в примерную программу на весеннюю сессию 2026 года. Законопроект направят для подготовки отзывов, предложений и замечаний. Срок их подачи истечёт 11 июня.

Документ предусматривает увеличение ставки целевых отчислений до 10% от выручки. При этом минимально допустимый показатель должен составить 50 млн рублей в квартал.

Авторы законопроекта — депутаты КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов — объясняют необходимость изменений ростом букмекерского рынка России.