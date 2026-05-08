В России появятся клинические рекомендации по лечению лудомании

В России готовят единые клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике лудомании, рассказал РБК заместитель директора по научной работе НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, сопредседатель секции клинической наркологии Российского общества психиатров Евгений Крупицкий.

По его словам, документ планируют разработать к концу 2026 года и утвердить в 2027 году. Разработкой рекомендаций займётся НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского при участии Российского общества психиатров и специалистов центра Бехтерева. Сейчас проект находится на начальной стадии.

По словам Крупицкого, подготовка рекомендаций требует научного обоснования всех подходов, поэтому сроки могут меняться.

