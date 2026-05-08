Тонали и Фаджоли получили окончательные наказания за ставки

Футболисты сборной Италии Сандро Тонали и Николо Фаджоли получили окончательные наказания за то, что делали ставки на матчи, сообщает Corriere dello Sport.

Новых дисквалификаций спортсмены не получили, они уже отбыли наказание, наложенное федерацией футбола Италии. Сейчас же завершилась уголовная часть расследования.

По её итогам Тонали должен выплатить штраф в размере € 78 тыс. Фаджоли получил один месяц лишения свободы условно. Игроков наказали за ставки у нелегальных букмекеров. Также футболистов подозревали в продвижении таких сайтов среди других профессиональных футболистов, помощи с созданием аккаунтов и передачей платежей.

