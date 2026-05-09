Стали известны шансы «Брентфорда» отнять очки у «Манчестер Сити»

9 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Игра пройдёт в Манчестере на «Этихаде», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу команды Хосепа Гвардиолы в основное время предлагается примерно с коэффициентом 1.35.

Ничейный исход можно найти в линии за 5.60, победа «Брентфорда» идёт примерно за 7.20.

При этом аналитики ожидают результативный футбол в матче АПЛ. Тотал больше 2.5 мяча доступен примерно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. «Обе забьют — да» держится в районе 1.55.

