Названы шансы «МЮ» в матче АПЛ с «Сандерлендом»

9 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Сандерленде на «Стэдиум оф Лайт», старт — в 17:00 мск. После 35 встреч «Ман Юнайтед» шёл третьим с 64 очками, а «Сандерленд» — 12-м с 47 очками.

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед». Сделать ставку на победу гостей в основное время предлагается примерно с коэффициентом 1.90.

Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики ждут голов. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — около 2.00. «Обе забьют — да» держится в районе 1.67.