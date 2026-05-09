«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.

«Гостевое поражение в последнем туре от «Манчестер Юнайтед» (2:3) практически лишило «Ливерпуль» шансов побороться за бронзовые медали. За три тура до финиша отставание от третьего места составляет шесть очков. Теоретически ещё можно выдать максимально хорошую концовку, но вот практически, у меня есть сомнения — очень сильно сомневаюсь.

«Челси» в этом сезоне сильно разочаровал. На данный момент команда идёт в таблице на девятом месте, отставая на 16 очков от третьего места и на 28 от первого. Ни о каких медалях уже думать не приходится. В отличие от «Ливерпуля», особой надобности в очках у «Челси» нет.

Из 10 последних очных встреч шесть завершились вничью (пять раз был счёт 0:0, а ещё один раз — 1:1). В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, а в матче первого круга «Челси» был сильнее на своём поле (2:1). Так что «Ливерпулю» пришло время брать реванш. Уверен в победе «Ливерпуля», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».