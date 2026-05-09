«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
«Если брать «Челси», то команда, конечно, проводит не тот сезон, к которому все привыкли. Мы всегда видели «Челси» наверху, в борьбе за Лигу чемпионов и призовые места, а сейчас они идут гораздо ниже. За ЛЧ зацепиться шансов уже практически нет, а за еврокубки ещё можно побороться, но всё равно для такого клуба сезон, наверное, можно назвать провальным.

Что касается «Ливерпуля», то им эта игра с точки зрения турнирной таблицы нужнее. Команда ещё борется за место в Лиге чемпионов, может цепляться и за третью позицию, поэтому такие матчи нельзя отдавать. При этом не сказать, что красные сегодня прямо сильно превосходят «Челси». У обеих команд сезон нестабильный, просто «Ливерпуль» всё-таки выглядит чуть лучше и продолжает бороться за призовые места.

Для меня это две примерно равные команды, и здесь тяжело выделить явного фаворита. Но «Ливерпуль» играет дома, а на «Энфилде» это всегда совсем другая история. Наверное, за счёт домашнего поля и большей мотивации я бы всё-таки отдал небольшое преимущество хозяевам.

Не знаю, будет ли много забитых мячей, но моменты точно должны быть. И «Ливерпуль», и «Челси» любят атаковать и играть вперёд, и забивать там есть кому. Поэтому здесь может быть 3:2 или 2:1, но думаю, что «Ливерпуль» дома забьёт на один мяч больше и заберёт эту игру», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

