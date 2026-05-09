«Штутгарт» — «Байер»: прогноз Анатолия Катрича на матч Бундеслиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Штутгарт» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 2.88.

«Байер» подходит к этому матчу на психологическом подъёме после разгрома «Лейпцига» (4:1), где Патрик Шик отметился хет-триком. Команда Каспера Юльманна выиграла в четырёх из последних пяти туров и сейчас выглядит фаворитом на место в Лиге чемпионов. В то же время «Штутгарт», несмотря на характер и камбэк с «Хоффенхаймом» (3:3), оставляет удручающее впечатление в обороне. Такая защита против летящего «Байера» — катастрофа. Потеря Каразора из-за красной карточки лишь ослабит центр поля хозяев, а «Байер», в отличие от «Хоффенхайма», свои моменты реализует в полной мере», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».