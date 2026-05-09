«Атлетико» — «Сельта»: прогноз Семёна Зигаева на матч Ла Лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Атлетико» — «Сельта».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.98.

«Мадридский «Атлетико» на этой неделе гостил в Лондоне, где сыграл против «Арсенала» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча в столице Испании сильнейшего не выявила, поэтому шансы у обеих команд были неплохие. Первый тайм прошёл с преимуществом англичан, и в его концовке Сака вывел хозяев вперёд. После перерыва команда Диего Симеоне активизировалась и создавала моменты, но забить так и не смогла, завершив участие в главном клубном турнире Европы.

«Сельта» свой еврокубковый поход завершила ещё в четвертьфинале Лиги Европы, когда по всем статьям была бита немецким «Фрайбургом» с общим счётом 1:6. Теперь команда Клаудио Хиральдеса должна сосредоточиться на концовке чемпионата Испании, чтобы и в следующем сезоне оказаться в еврокубках. В прошлом туре «Сельта» принимала на своём поле «Эльче», который борется за выживание, и провела удивительный первый тайм. Два удара по воротам соперника — два гола. После перерыва команды обменялись забитыми мячами, что позволило «Сельте» одержать первую победу за шесть матчей во всех турнирах.

«Атлетико», по сути, сезон уже завершил. Мадридцы на четвёртой позиции, до третьей строчки пять очков, но разницы между ними нет, обе дают путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Да и запас от пятой строчки 10 очков, а вот «Сельта» пока на шестой позиции. Выше забраться будет сложно, а снизу уже несколько претендентов, хотя запас в три очка есть. Визит в Мадрид — самый сложный матч в концовке сезона до команды из Виго, но попробовать набрать очки гости будут стараться. Поэтому жду здесь множество забитых мячей с обеих сторон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».