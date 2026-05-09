«Лацио» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Лацио» — «Интер».

«Здесь даже непонятно, что комментировать, какой прогноз делать, потому что «Интер» — уже чемпион, а «Лацио» потерял все шансы попасть в еврокубки. Поэтому, скорее всего, команды будут играть просто в своё удовольствие, без какого-то большого давления. Когда уже всё решено, такие матчи часто получаются странными — вроде бы турнирной мотивации нет, но футболисты всё равно хотят показать себя и закончить сезон на позитивной ноте.

Думаю, составы будут половинчатые. Скорее всего, выйдут те ребята, которые меньше всего играли по сезону, потому что смысла нагружать основных уже особо нет. Кто-то получит шанс и будет доказывать, что заслуживает больше времени, из-за этого игра может получиться даже более открытой. В обороне наверняка будут ошибки, потому что сыгранности у таких составов обычно меньше.

Значит, голы будут. Однозначно будут голы. «Интер» всё равно будет атаковать, а «Лацио» тоже нечего терять, можно играть смелее и без оглядки, тем более дома. Поэтому думаю, здесь вполне может быть ничья где-то 2:2. Такой счёт выглядит логично для матча, где обе команды могут позволить себе сыграть свободнее, без лишней осторожности и нервов», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».