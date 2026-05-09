«Филадельфия» — «Каролина»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли
Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Филадельфия» — «Каролина».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.54.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
«Формат плей-офф НХЛ вызывает много вопросов. К примеру, что «Филадельфия» делает во втором раунде?! Этого бы не случилось, если бы первая и восьмая команды лиги встречались в первом раунде. «Каролина» обходит «лётчиков» пешком, как стоячих. Это больше похоже на разминку «ураганов» для чего-то более важного.

Дома «Филадельфия» должна была начать увереннее и сильнее. Видимо, ожидания и нацеленность вылились в нервы и в удаления. Хозяева схватили два в стартовом периоде, первое же преимущество было реализовано «Каролиной». Странно, что сравняв в начале второго отрезка, «лётчики» потихоньку потеряли нить игры и стали больше вкладываться в агрессивные действия. Это привело к новым удалениям и пропущенной шайбе в большинстве.

Если при игре «пять на пять» «лётчики» давали отпор, игра в неравных составах у них не пошла. Главным козырем «ураганов» стали спецбригады — два гола в большинстве и один в меньшинстве. «Каролина» быстро переходит из атаки в оборону, активно играя всеми пятёрками по всей площадке. Как отмечала в предыдущем прогнозе, Андрей Свечников должен был реабилитироваться за три штрафа во втором матче. Он это отлично сделал, набрав 1+1. Вернулся в состав Никишин.

Дворак и Драйсдейл схватили по три удаления — это ещё раз показывает, что команда не успевает и вкладывает свои старания не в ту сторону. В конце встречи, видимо, уже от безысходности, Конечны и Кутюрье пытались устроить драку с лидерами гостей. В потасовку включился даже вратарь Андерсен. Всё это привело лишь к большинству «Каролины». За 25 секунд до конца началась массовая драка. Всё, что пытается сделать «Филадельфия» — навредить лидеру «ураганов» Логану Стэнковену (6+1), тыкая и нападая на него со всех сторон. Вряд ли что-то изменится в следующем матче.

Даже выложившись на всю катушку, «лётчики» не смогли сделать больше 19 бросков и заработали 38 штрафных минут. Остался ли у них бензин на рывок? У «Филадельфии» есть последняя надежда на продолжение серии, вытянуть её полностью «лётчикам» не под силу. Четвёртая игра получится суперагрессивной со стороны хозяев. «Каролину» не волнует счёт — только результат. «Филадельфии» для успеха нужно улучшать качество игры, а не количество голов. Но всё-таки заброшенных шайб здесь минимум пять будет», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

