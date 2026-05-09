«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Миннесота» — «Колорадо».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.68.

«Колорадо» ведёт в серии 2-0 и отправляется за ещё двумя победами в столицу хоккея США. У «Миннесоты» была неплохая пауза между играми (четыре дня), чтобы выдохнуть и придумать что-то новенькое. В Денвере «дикари» вообще ничего не могли предложить сопернику и выглядели плохо. Несмотря на хороший и бойкий состав, «Миннесота» пока не готова тягаться с таким «Колорадо» в марафоне.

Первый матч серии получился феноменальным с 15 голами на двоих. «Лавины» вели 3:0 к концу первого отрезка и неожиданно пропустили два гола за минуту. Соперники ушли на паузу со счётом 3:2. Во втором периоде «стол перевернулся» — гости забили три гола и пропустили два. В третьем «Колорадо» поразило ворота «Уайлд» четыре раза. Примечательно, что хозяева один раз использовали большинство, а гости один раз забили в меньшинстве.

Защитники под пристальным вниманием, Макар и Хьюз также оправдали надежды в первой встрече — у Макара 2+1, а у Хьюза 1+2. Все россияне в этой паре уже набрали очки. Во второй игре «Эвеланш» снова открыли счёт и забили последнюю шайбу.

В обеих играх были заброшены минимум по три гола в первом и третьем отрезках. Берём этот факт на заметку. Также «Колорадо» забивал в первые пять минут второго и третьего периодов в обеих встречах. Ещё прослеживаются несколько трендов: высокая результативность, насыщенные первые и третьи периоды и быстрые голы «лавин» во вторых и третьих. Выберу здесь общую высокую результативность», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».