Названы шансы «Сочи» отобрать очки у «Зенита»

10 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Сочи». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовое время запланировано на 15:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом «Зенит». Сделать ставку на победу петербуржцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.16. Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 18.00. Ничейный исход можно найти в линии за 7.60.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.